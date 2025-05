Coltivazioni decentrate e riconfigurabili, canali di comunicazione schermati, spedizioni camuffate da pacchi commerciali e solidi legami con la penisola. È il profilo dell’organizzazione criminale finita nel mirino dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, che nelle scorse ore hanno dato esecuzione a una serie di misure cautelari disposte dal gip del Tribunale del capoluogo sardo. Diversi i soggetti coinvolti, tutti indiziati – allo stato e salvo ulteriori approfondimenti – di appartenere a un gruppo dedito al traffico aggravato di sostanze stupefacenti, con un concreto rischio di reiterazione del reato.

L’indagine, lunga e articolata, ha preso avvio nel settembre 2020 da un sequestro significativo: 1.220 piante di cannabis, riconducibili a un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Da quel momento, gli investigatori del Nucleo Investigativo hanno ricostruito l’intera filiera, individuando una fitta rete di coltivazioni disseminate nell’entroterra sardo. Accertamenti successivi hanno permesso di delineare un sistema organizzato e redditizio, capace di curare ogni fase della produzione: dalla coltivazione alla prima lavorazione, fino alla logistica necessaria per far giungere i carichi oltre Tirreno.

In particolare, è emerso un legame stabile con la provincia di Bergamo, ritenuta uno snodo privilegiato per lo smistamento della merce. Ma l’ambizione del gruppo non si sarebbe fermata lì: secondo quanto ricostruito, vi era l’intenzione di espandere la rete distributiva verso nuove piazze del Nord Italia, con particolare interesse per il Piemonte.

Il quadro indiziario raccolto ha convinto l’Autorità Giudiziaria dell’urgenza di intervenire con misure restrittive, ritenute necessarie per interrompere un'attività illecita strutturata e in espansione. L’operazione odierna conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al narcotraffico: un fenomeno che, sfruttando territori impervi e connessioni interregionali, rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza pubblica e la salute dei cittadini.