Urne riaperte in tutta Italia fino alle 15 per la seconda giornata di voto sui 5 referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota fino alla stessa ora anche nei sette Comuni in Sardegna al primo turno, tra cui Nuoro.

L'affluenza dei votanti per i 5 quesiti referendari alle 23 di ieri si è attestata al 22%. In Sardegna, per i quesiti referendari, ha votato 18,93%: uno dei dati più bassi d’Italia.

La Regione dove si è votato di più per i referendum è la Toscana con il 29,9%. Seguita a ruota dall'Emilia Romagna con il 28,76%. Tra le più astensioniste, invece, il Trentino Alto Adige con il 16,13%, la Calabria con il 16,25% e la Sicilia con il 16,48%. Tra le più attive anche la Liguria con il 25,42%.

Seggi nuovamente aperti questa mattina alle 7 anche per l'elezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali di Nuoro, Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni, Soleminis e Luras. Alle 15 la chiusura dei seggi, subito dopo comincerà lo scrutinio delle schede. Nuoro è l'unico centro con più di 15mila abitanti dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio, nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 giugno. Sono 44 le sezioni del capoluogo barbaricino, circa 29mila gli aventi diritto al voto.