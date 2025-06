Nella serata di ieri e nelle prime ore della notte, le strade di Cagliari sono state teatro di un ampio servizio di controllo del territorio coordinato dai Carabinieri della Compagnia locale. L’operazione, pensata per contrastare gli effetti negativi della malamovida e rafforzare la sicurezza stradale e urbana, ha visto il coinvolgimento di numerose pattuglie impegnate in un’attività capillare e mirata.

Uno degli ambiti di maggiore attenzione è stato quello dei rider, i lavoratori impegnati quotidianamente nelle consegne a domicilio. Una scelta non casuale: negli ultimi tempi, infatti, questi si sono trovati al centro di episodi di tensione e scontri, spesso per motivi banali, che hanno messo in luce la vulnerabilità di un’intera categoria. I militari hanno proceduto all’identificazione di 75 persone, di cui 36 rider, sottoponendo a verifica documenti di circolazione, strumenti di lavoro e il rispetto delle norme amministrative che regolano l’attività di delivery.

I risultati dei controlli restituiscono un quadro rassicurante: tutti i rider fermati sono risultati in regola sotto ogni aspetto, con licenze e autorizzazioni valide, dispositivi conformi e rapporti di lavoro trasparenti. L’attività di verifica è stata condotta con garbo e attenzione, in un clima di collaborazione che ha contribuito ad abbassare la tensione e a rinsaldare il rapporto di fiducia tra cittadini e forze dell’ordine.

Un gesto concreto che non si limita alla semplice repressione, ma si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e prossimità, in cui anche il controllo diventa occasione di ascolto e dialogo. In una città in cui i servizi di consegna a domicilio rappresentano ormai una presenza quotidiana, garantire la sicurezza e la dignità dei lavoratori significa proteggere l’intera comunità.

Le attività di prevenzione proseguiranno anche nelle prossime settimane, con un’attenzione crescente verso le aree di aggregazione giovanile e i settori lavorativi più esposti, nell’ottica di una sicurezza urbana partecipata e rispettosa delle regole.