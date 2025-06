Via libera unanime della commissione Sanità, questo pomeriggio, alla proroga della legge regionale 5 del 2023 in materia di assistenza primaria, che prevede tra l’altro l’impiego dei medici di base in pensione per sopperire alle carenze del sistema sanitario territoriale.

Sulla legge pende un giudizio di legittimità costituzionale ma la commissione Sanità, sotto la presidenza di Carla Fundoni (Pd) ha ritenuto con voto corale di prorogare la legge per evitare che altri comuni della Sardegna siano scoperti.

“Soddisfatta perché anche l’opposizione ha raccolto il mio invito a una risposta collettiva, di tutta la politica, su questo tema cruciale”, il commento di Fundoni.