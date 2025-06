Dopo la netta sconfitta subita alle elezioni comunali di Nuoro, Pierluigi Saiu rompe il silenzio e affida ai social un commento sul risultato. Con Emiliano Fanu (campo largo) eletto sindaco con 10.709 voti, il centrodestra si ferma a quota 4.407 voti complessivi, con la lista “SiAmo Nuoro” – capitanata proprio da Saiu – che totalizza 1.291 preferenze (42 sezioni su 44, dati parziali Eligento, il portale delle elezioni del Ministero dell'Interno). Seguono la lista Cucca con 1.001 voti e le altre liste della coalizione.

Da solo, Pierluigi Saiu ha ottenuto 404 voti (con 43 sezioni scrutinate su 44), confermandosi il candidato più votato del centrodestra.

"Grazie! SiAmo Nuoro è la prima lista della coalizione e io sono stato il candidato più votato del centrodestra", ha scritto Saiu, già assessore regionale ai Lavori Pubblici nella giunta Solinas (novembre 2022-marzo 2024) e consigliere regionale dal 2019 al 2024, oltre che consigliere comunale di lungo corso.

Saiu ha ringraziato tutti gli elettori e i militanti della lista, definendo il lavoro svolto durante la campagna elettorale "intenso e carico di momenti belli".

"Questo gruppo proseguirà il suo cammino. Unito, determinato, forte», ha assicurato. «Il risultato che abbiamo raggiunto è straordinario e ci consegna il dovere di portare avanti, in consiglio comunale, un’opposizione seria, senza sconti e senza inciuci. Lavoreremo per Nuoro, solo per Nuoro".

Parole che lasciano intendere la volontà di non mollare la presa, nonostante la netta affermazione della coalizione di Emiliano Fanu, e di continuare a rappresentare una voce critica all’interno del nuovo consiglio comunale.