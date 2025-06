Una nuova ondata di calore sta per colpire l'Italia, con temperature anomale per la stagione. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', ci aspettiamo picchi di 38 gradi a Firenze e Bologna, 37 a Roma, 36 a Milano e temperature ancora più alte nel Sud Italia, in Sardegna e Sicilia, con possibilità di raggiungere i 40-42 gradi. Questo aumento termico è causato dall'anticiclone africano.

"Non si tratta - precisa Tedici - solo di qualche ora di afa: la struttura atmosferica che alimenta questa fase bollente sembra destinata a durare almeno fino al weekend, con temperature decisamente sopra la media. L'estate italiana assumerà sempre più le sembianze di una stagione nordafricana, più simile a quella del Maghreb che a quella tipicamente mediterranea".

Uno spiraglio, però, nota il meteorologo, si intravede a partire da lunedì 16 giugno, quando l'alta pressione potrebbe subire un parziale cedimento. Aria meno calda in discesa dal Nord Europa potrebbe portare un momentaneo sollievo. "Tuttavia, il sollievo - conclude Tedici _ potrebbe arrivare al prezzo di fenomeni estremi, come temporali violenti e locali nubifragi, alimentati proprio dal caldo accumulato nei giorni precedenti".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, mercoledì 11 giugno

Cielo generalmente sereno.

Temperature: in moderato aumento in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Previsioni per domani, giovedì 12 giugno

Cielo generalmente sereno.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo sereno; possibili passaggi di nubi alte nel corso di sabato. Le temperature tenderanno ad un progressivo aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli a regime di brezza, calma nelle ore notturne. I mari saranno calmi o poco mossi.