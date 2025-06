Una violenta lite all’interno di un bar di via Duca degli Abruzzi si è trasformata in un incubo di sangue e terrore: Ugo Poggi, 63 anni, è stato colpito alla nuca con un martello e lasciato riverso a terra in una pozza di sangue. I fatti risalgono alla sera del 19 luglio 2024.

Per quell’episodio, il gup del Tribunale di Sassari, Sergio De Luca, ha rinviato a giudizio i fratelli Stefano e Alessio Levanti, di 39 e 45 anni, e Luca Silanus, di 43. I tre sono accusati di tentato omicidio e dovranno rispondere delle loro azioni davanti al collegio presieduto dal giudice Gian Cosimo Mura.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, quella sera i tre avrebbero aggredito Poggi all’interno del locale, colpendolo ripetutamente con un martello alla testa durante una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire. Dopo l’aggressione, gli uomini sarebbero fuggiti, ma furono arrestati circa un mese dopo dai carabinieri.

Non solo: anche la vittima, Ugo Poggi, rappresentata dall’avvocata Maria Assunta Argiolas, dovrà difendersi in aula, accusato a sua volta di minacce.

Il processo inizierà il 24 settembre 2025. I tre imputati saranno assistiti dagli avvocati Paolo Spano, Marco Palmieri e Lorenzo Galisai.