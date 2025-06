Da alcune settimane, un'azienda agricola attiva nel settore zootecnico a Ortacesus stava vivendo una situazione sospetta, in quanto taniche di latte ovino svanivano misteriosamente, causando piccole discrepanze apparentemente casuali che progressivamente si trasformavano in un quadro più preoccupante.

Il proprietario, preoccupato per il rischio di compromettere la gestione regolare della produzione, ha deciso così di chiedere aiuto ai Carabinieri della Stazione di Senorbì per risolvere il problema una volta per tutte. Dopo aver ricevuto la segnalazione e organizzato un piano mirato, i militari insieme ai colleghi della Stazione di Donori si sono appostati fuori dall'azienda, aspettando la fine della giornata lavorativa.

Verso le 20:00, hanno notato un dipendente uscire dallo stabilimento a bordo del suo veicolo. L'uomo, un 45enne di Gesico già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato fermato per un controllo: l'apertura del bagagliaio ha confermato i sospetti: all'interno del veicolo sono state trovate taniche di latte ovino e tre agnelli contrassegnati con i marchi dell'azienda.

Si è trattato di un grave tentativo di furto ai danni dell'azienda, che ha portato alla denuncia in stato di libertà del soggetto per tentato furto aggravato. Il valore della merce recuperata, stimato intorno ai 400 euro, è stato restituito immediatamente al legittimo proprietario. Gli atti dell'operazione sono stati inviati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per valutare la posizione dell'uomo ed eventuali ulteriori responsabilità.