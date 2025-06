Un minorenne è finito all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia a seguito della caduta da un muro all'interno del cantiere abbandonato di un palazzo in via Capoterra, nel capoluogo gallurese: le sue condizioni non sono gravi.

Sull'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, stanno indagando gli agenti del commissariato di Olbia, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco.

Il ragazzo, precipitato in una zona impraticabile del cantiere, è stato soccorso dai Vigili del fuoco che lo hanno estratto dalle macerie e consegnato alle cure del personale medico del 118.

Da tempo i lavori nel cantiere, avviato per la costruzione di un imponente edificio, sono bloccati e lo stabile ormai abbandonato viene spesso utilizzato nella notte come rifugio di fortuna per senzatetto. Resta da capire ora come mai il minorenne si trovasse al suo interno.