Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari, sotto la guida della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, stanno attuando un provvedimento legale sia in Sardegna che nei Paesi Bassi, emanato dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari, che prevede l'arresto di tre persone e il sequestro di beni per un valore superiore ai 3 milioni di euro.

L'operazione denominata "EV MARKET GARDEN" è il risultato di un'indagine condotta dalla Sezione Antidroga del Gruppo Investigazione contro la Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza di Cagliari. L'obiettivo è smantellare un presunto gruppo criminale dedito al traffico internazionale di cocaina.

Le indagini della Guardia di Finanza hanno permesso di identificare un gruppo di otto persone, con presunti promotori e fiancheggiatori, radicato nella provincia del Sud Sardegna con collegamenti nei Paesi Bassi e in Belgio. Si stima che abbiano importato oltre 77 chilogrammi di cocaina sul territorio regionale per un valore tra i 3 e i 6 milioni di euro.

Il trasporto della droga sarebbe avvenuto attraverso automezzi con doppiofondo che la nascondevano mentre viaggiavano su strade affollate, introducendo clandestinamente la sostanza in Italia e in Sardegna per essere venduta ai trafficanti locali. Le indagini hanno portato al sequestro di oltre 20 chilogrammi di cocaina purissima e all'arresto dei corrieri incaricati del trasporto della droga in Sardegna.

Inoltre, durante le indagini economico-finanziarie delle Fiamme Gialle, è emerso che un'azienda agricola a Serrenti avrebbe indebitamente ricevuto contributi europei per oltre 200.000 euro nonostante il titolare avesse precedenti penali per reati di criminalità organizzata.

Il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, su richiesta della Procura della Repubblica/D.D.A., ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i presunti capi dell'organizzazione criminale e il sequestro di beni per un valore superiore ai 3 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha eseguito l'arresto di due persone e sta procedendo al sequestro di un'azienda agricola a Serrenti, oltre a 90 immobili e disponibilità finanziarie nel Sud Sardegna.

Per l'esecuzione dei provvedimenti all'estero, l'A.G. cagliaritana ha collaborato con Eurojust e l'Organo di polizia olandese per il sequestro di beni nei Paesi Bassi del valore di oltre 600.000 euro. Questa operazione dimostra l'impegno della Guardia di Finanza nel contrastare il patrimonio illecito accumulato dalle organizzazioni criminali, sia in Italia che all'estero, per ripristinare legalità, trasparenza e sicurezza pubblica.