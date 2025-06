I Carabinieri delle Compagnie di Lanusei e Jerzu hanno risposto con entusiasmo alla campagna di donazione del sangue promossa dalle Avis ogliastrine, dando un contributo concreto non solo alla raccolta ma anche alla sensibilizzazione della popolazione su un tema di fondamentale importanza.

Durante il mese di maggio, i militari, coordinati dal Capitano Marco Mastrovito e dal Maggiore Giacomo Tommaso Rossi, hanno aderito alla campagna di donazione promossa dalle Avis in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Lanusei. Un gesto di generosità che ha permesso di dare un segnale forte alla comunità e di supportare l’impegno dei volontari in un periodo dell’anno in cui la domanda di sangue cresce sensibilmente.

Luca Russo, presidente dell’Avis comunale di Tortolì e promotore dell’iniziativa per il terzo anno consecutivo, ha espresso soddisfazione per la partecipazione dei Carabinieri, ringraziando in particolare la presidente provinciale Luciana Mirai e la responsabile del Centro Trasfusionale di Lanusei, Dottoressa Giusy Cabiddu, per l’impegno e la collaborazione.

“Il contributo dei militari dell’Arma - ha sottolineato Russo - è sempre stato prezioso. La loro presenza è un segnale di vicinanza alla comunità e di grande responsabilità sociale, soprattutto in vista della stagione estiva, quando le scorte di sangue rischiano di scarseggiare.”

Una testimonianza concreta di solidarietà e attenzione al prossimo, che conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni, volontariato e forze dell’ordine per affrontare insieme le sfide del territorio.