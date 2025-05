Il nuovo bando sulla continuità aerea da e per la Sardegna, presentato oggi dall'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca durante un'audizione in quarta commissione del Consiglio regionale, porta con sé importanti novità. Tariffe ridotte, un aumento delle frequenze e una revisione dei requisiti sono le principali modifiche annunciate, che verranno proposte all'Unione Europea come linee guida per il settore.

"Si potrà andare e tornare da Roma con 100 euro", ha sottolineato l'assessora come esempio. Il nuovo bando sarebbe dovuto essere pubblicato entro la fine di aprile per poter avere effetti a partire dalla fine di ottobre, data attuale della scadenza degli incentivi precedenti, ma sarà certamente prorogato. "I documenti tecnici sono pronti, ora servono i passaggi con il governo e Bruxelles per avere un procedimento più snello - ha specificato Manca -. La proroga potrà essere di sei o dodici mesi, anche perché è bene che il servizio non inizi nel mezzo di una stagione Iata per una questione di organizzazione delle compagnie".

Tra le novità principali "ci sono sicuramente delle frequenze superiori perché l'attuale decreto ministeriale ha delle frequenze molto scarse che poi mettono sempre in difficoltà il servizio - ha precisato l'esponente della Giunta regionale - quindi un incremento delle frequenze, una riduzione delle tariffe, un ampliamento delle categorie ammissibili rispetto a quelle che abbiamo oggi, ad esempio lavoratori per tutti i 12 mesi dell'anno e non più soltanto per la stagione invernale".

Per Manca si avrà "una migliore gestione dei momenti di picco: potremmo intervenire in maniera più efficace quando la domanda nei periodi fisiologici, come Natale o Pasqua, presenta un incremento non gestibile nella programmazione standard".