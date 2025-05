Il 15 maggio a Sassari si terrà il Finance Day presso la sede di Promocamera a Predda Niedda, organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari. Si tratta di un'intera giornata dedicata alla finanza, rivolta a coloro che desiderano acquisire competenze approfondite nel settore.

L'evento prevede due momenti distinti: la mattina sarà dedicata alle scuole superiori per diffondere la conoscenza degli strumenti finanziari tra i giovani e promuovere lo spirito imprenditoriale con "Io penso positivo"; nel pomeriggio si svolgerà "Dentro la Finanza d’impresa", un evento nazionale rivolto a imprese, professionisti ed enti pubblici per approfondire l'utilità dei canali di accesso ai sostegni finanziari e affrontare le sfide del mercato e dell'evoluzione della finanza.

Il Presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, sottolinea l'importanza della conoscenza dei mercati finanziari per prendere decisioni informate riguardo alle proprie finanze, considerando l'impatto che le decisioni finanziarie possono avere sulla vita quotidiana. Il Finance Day si propone quindi di fornire formazione e informazioni cruciali per comprendere le dinamiche dei mercati finanziari e definire le strategie economiche globali e locali.

Durante l'evento "Dentro la Finanza d’impresa" interverranno diverse figure di spicco del settore, discutendo dell'evoluzione della finanza e delle opportunità di accesso per le imprese. Sarà inoltre affrontato il tema di Hub4Fin, un laboratorio sperimentale unico in Italia che supporta le imprese sarde nell'ambito finanziario. La giornata sarà arricchita da una tavola rotonda dedicata al progetto Hub4Fin, che coinvolgerà esperti e rappresentanti del settore.

Nel corso della mattinata, gli studenti delle scuole superiori avranno l'opportunità di partecipare a "Io penso positivo", un momento formativo sul tema dell'imprenditorialità e della gestione di una start-up. Esperti del settore forniranno consigli pratici su come avviare e gestire un'azienda, offrendo strumenti utili per affrontare le sfide imprenditoriali. Sarà inoltre previsto un divertente "game quiz" con premi per i primi classificati, per rendere l'apprendimento coinvolgente e stimolante per gli studenti.