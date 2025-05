La spiaggia di Porto Ferro si appresta a diventare un laboratorio all'aperto dedicato alla promozione del neurosviluppo. Domenica 11 maggio, dalle 10 alle 14, tutti, dai bambini alle famiglie, dagli educatori ai semplici curiosi, avranno l'opportunità di partecipare all'Open day-Outdoor organizzato dalla Neuropsichiatria infantile dell'Aou di Sassari in occasione della 4ª giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo.

Questo evento, realizzato in collaborazione con la Bonga Surf School di Marco e Riccardo Pistidda e con Sinpia (Società italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza), mira a combinare divertimento, scoperta e sensibilizzazione, immersi in un ambiente naturale che risuona con i cuori dei più giovani e delle loro famiglie.

La mattinata inizierà con attività di surf e giochi sulla spiaggia progettati per favorire il lavoro di squadra e la fiducia in se stessi, seguiti da un laboratorio di riciclo creativo dove i partecipanti potranno trasformare materiali di recupero in piccoli manufatti da portare a casa. Ogni gioco e attività educativa sarà sorvegliato da un team di professionisti qualificati, pronti ad accompagnare ogni bambino nel rispetto dei propri ritmi.

"Abbiamo scelto il mare e la sabbia non solo per il loro fascino – afferma il professor Stefano Sotgiu, direttore della Neuropsichiatria Infantile dell'Aou di Sassari nonché tesoriere di Sinpia – ma perché il contatto con l’ambiente naturale favorisce l’autonomia e le relazioni. In occasione della festa della mamma, vogliamo celebrare tutte le forme di neurodiversità in un contesto informale, dove divertirsi significa anche imparare a conoscersi".

Accanto alle attività pratiche, sarà presente un info-point dedicato ai disturbi del neurosviluppo dove saranno offerti materiali informativi e supporto per orientarsi tra ADHD, autismo, disturbi della comunicazione e altre condizioni.

"Ogni proposta ludico-educativa è stata studiata per rafforzare le abilità sociali nei diversi contesti di vita quotidiana - spiega la dottoressa Alessandra Carta, responsabile dell’ambulatorio ADHD Nord Sardegna dell'Aou -. Dal surf all’arte della sabbia, l’obiettivo è offrire opportunità di crescita e relazione, mettendo al centro il benessere dei più piccoli".

"Conoscere è il primo passo per abbattere barriere e pregiudizi - aggiunge la dottoressa Vanna Cavassa, medico neuropsichiatra infantile dell’Aou di Sassari - Vogliamo creare uno spazio accogliente dove domande e curiosità trovino risposta".

Inoltre, lunedì 12 maggio dalle 16:30 alle 19:30 sarà possibile approfondire online i temi del neurosviluppo durante il webinar nazionale Sinpia, con la partecipazione di esperti e testimonianze dirette (iscrizioni sul sito della Sinpia).