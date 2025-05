Un secolo di vita, testimone della storia del Paese e della città, celebrato con affetto, stima e riconoscenza. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 maggio, l’Amministrazione comunale di Cagliari ha reso omaggio a Bartolomeo Simonetti, cittadino esemplare che ha compiuto 100 anni, con una cerimonia alla presenza di familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni.

A porgere i saluti ufficiali è stato il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, che ha consegnato al festeggiato una medaglia e una pergamena ricordo a nome della città: “Il signor Simonetti rappresenta un ponte prezioso tra generazioni”, ha detto Benucci. “Con la sua vita dedicata al lavoro, alla famiglia e al servizio dello Stato, incarna i valori di dedizione e sobrietà, che sono fondamento della nostra comunità. È un onore poter rendere omaggio a una figura così significativa”.

Nato a Borrello, in Abruzzo, nel 1925, Bartolomeo Simonetti ha vissuto una prima parte della sua vita come maestro elementare nella sua terra natale, per poi trasferirsi nel 1952 a Cagliari, città che lo ha accolto e che lui ha imparato ad amare. Qui ha lavorato all’Istituto nazionale gestione imposte di consumo, successivamente confluito nell’Intendenza di finanza e infine nella Direzione regionale delle entrate, contribuendo per decenni al buon funzionamento della macchina amministrativa. Sposato dal 1946 con la signora di 98 anni, è padre di due figlie e un figlio, Bartolomeo è ricordato anche per il suo passato da alpino, corpo d’élite dell’Esercito italiano, al quale trasmise i valori dell’impegno civile, anche come insegnante.

La cerimonia si è svolta in un clima di festa familiare, ma anche di profondo rispetto, per una vita vissuta con senso del dovere e amore per il prossimo. L’Amministrazione comunale ha voluto così sottolineare quanto sia importante custodire la memoria viva delle persone che hanno costruito il tessuto sociale della città, rappresentando un patrimonio umano di inestimabile valore.