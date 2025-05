Tragedia, nel pomeriggio, nel tratto di mare fra Portoscuso e Carloforte. Un uomo di mezza età, Enrico Cau, ha perso la vita dopo essere caduto in acqua dalla sua piccola barca con la quale stava raggiungendo l'isola di San Pietro.

Ancora non sono chiare le cause della morte, se l’annegamento o un malore che lo ha stroncato all’istante. A prestare i primi soccorsi sono stati i dipendenti della vicina tonnara ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Da Cagliari si era alzato in volo anche l’elisoccorso, tornato alla base dopo la comunicazione della morte dell’uomo.