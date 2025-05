Un video registrato con uno smartphone a Elmas e diventato virale sui social sta attirando l'attenzione delle forze dell'ordine in queste ore.

Le immagini ritraggono un violento pestaggio a opera di una donna nei confronti di quella che sembra essere una rivale in amore. La protagonista del video – della durata di circa 3 minuti – aggredisce ripetutamente una ragazza inerme con spinte e violenti schiaffi e pugni, mentre un'amica la riprende con un cellulare insultando a sua volta la vittima del pestaggio.

La gelosia sarebbe all'origine della barbara aggressione consumatasi all'interno di un locale della periferia cagliaritana, nel quale si sono recate le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto.

"Cosa hai fatto col mio ragazzo?", è la domanda rivolta ripetutamente alla vittima. "Non ho fatto nulla", risponde lei più volte. "C'è un video, quello che è mio non si tocca", risponde la donna che la aggredisce minacciandola persino di tagliarle i capelli con un rasoio elettrico che le viene pericolosamente rivolto contro.

"Ho la bambina che mi aspetta in macchina", ancora la vittima nel tentativo di difendersi dalle botte. "Non me ne sbatte nulla", è la risposta. E ancora botte da orbi e la testa della donna che viene ripetutamente sbattuta su una sedia.

A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, non vi sarebbe nessuna correlazione tra la vettura bruciata nei giorni scorsi a Elmas e l’aggressione avvenuta. I Vigili del fuoco hanno infatti accertato che a causare il rogo della vettura è stato un corto circuito.