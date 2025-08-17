Sono sei gli incendi divampati oggi in diverse zone dell’isola, uno dei quali ha reso necessario l’intervento della flotta aerea regionale.

Il fronte più impegnativo è stato quello di Iglesias, in località Palmeri, dove le fiamme hanno interessato circa due ettari di incolti e cespugliato. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Corpo forestale di Iglesias, supportata da un elicottero decollato dalla base di Marganai.

Sul posto hanno operato anche una squadra dei Vigili del fuoco di Iglesias, due squadre di volontari del Soccorso Iglesias, una squadra dei volontari di Villamassargia – Gev e due squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Iglesias – Monte Agruxiau. L’elicottero ha concluso le attività di spegnimento nel primo pomeriggio, permettendo la completa bonifica dell’area.