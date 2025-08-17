Sarà il Teatro delle Vittorie di Roma, luogo simbolo della sua lunga carriera televisiva, ad accogliere il feretro di Pippo Baudo per l’ultimo saluto del pubblico. Uno spazio che lo ha visto protagonista di tante trasmissioni. Un tributo voluto dai vertici Rai in accordo con i suoi famigliari

La camera ardente sarà aperta lunedì 18 agosto dalle 10 alle 20 (con possibilità di prolungamento per consentire l’ingresso a chi sarà ancora in fila) e martedì 19 agosto dalle 9 alle 12.

I funerali si terranno invece nella sua Sicilia, a Militello Val di Catania, la città natale che Baudo ha sempre portato nel cuore. Le esequie sono fissate per mercoledì 20 agosto alle 16, nella Chiesa di Santa Maria della Stella.

L’ultima apparizione pubblica di Pippo Baudo risale alla festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore, nel settembre dello scorso anno, dove si era mostrato sorridente, pur in sedia a rotelle, circondato dall’affetto di tanti amici e colleghi.