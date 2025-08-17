PHOTO
Il Cagliari avanza in Coppa Italia. La squadra di Fabio Pisacane ha superato la Virtus Entella ai rigori, guadagnandosi l’accesso ai Sedicesimi di finale, dove affronterà la vincente tra Frosinone e Monza.
“Non è stata certo una partita di poco conto, non un allenamento, ma una gara vera, giocata con voglia e tenacia. Abbiamo avuto momenti in cui non siamo riusciti a mettere in campo ciò che avevamo preparato, ma resta un buon test. È bello ed emozionante vincere così, in uno stadio che vive di pathos” ha dichiarato Pisacane a fine gara.
Sul piano tecnico, l’allenatore ha chiesto più serenità e meno frenesia: “Dovevamo sfruttare meglio il doppio play con Prati e Adopo. Loro portavano due attaccanti sui nostri braccetti e lasciavano libero Mina, lì avremmo potuto uscire meglio. Ho visto comunque segnali positivi: siamo solo all’inizio e c’è serenità”.
Spazio poi alle valutazioni su alcuni dei protagonisti. “Folorunsho? Sono contento di come ha giocato, sono convinto che ci darà anche di più perché ha qualità e fisicità oltre a carisma ed esperienza. Luvumbo? Negli ultimi venti metri voglio imprevedibilità e istinto, non voglio imbrigliare nessuno, men che meno Zito che negli ultimi venti metri ha bisogno di puntare l’uomo e la porta, talvolta di un tocco in più per cercare la giocata, di fare sponda e dialogo con il compagno. Sono contento di quello che in generale le punte oggi hanno prodotto, con e senza palla, per spirito e rapidità. Obert? Sta bene, ha preso una botta, volevo fare un cambio diverso poi il pareggio ci ha indotti a cambiare strategia. Ha giocato molto bene, fa parte di quel gruppo di ragazzi che vanno coccolati e aspettati, valorizzati con pazienza”.
“Mina dal dischetto? Nulla è casuale, oggi era uscito Piccoli quindi non c’era neanche da discutere in partita. Mi piace guardare l’aspetto positivo, a quando è tornato dal dischetto nella serie decisiva. Ero molto tranquillo perché Yerry ha grande personalità, lo conosciamo tutti” ha detto ancora Pisacane.
Per quanto riguarda Deiola, nonostante l’autogol, Pisacane lo difende: “Non sono il primo a metterlo in difesa, Alessandro nel Settore Giovanile è cresciuto da difensore, ha già giocato in quella posizione, oggi ha fatto una grandissima partita, poi è stato sfortunato in occasione dell’autogol ma resta un elemento cardine per noi dentro e fuori dal campo, e oggi l’ha dimostrato”.
Un passaggio anche sul calciomercato. “Lavoro con quello che ho a disposizione, non ne parlo, è chiaro che a una settimana dall’inizio del campionato mi devo concentrare su quello che ho in casa e poi giorno dopo giorno si vedrà cosa succede a livello di trattative”.
Quella di ieri è stata la “prima” per Semih Kilicsoy. “Ha bisogno di tempo, ma ha numeri importantissimi, tutti eravamo convinti di prenderlo e abbiamo visto segnali molto interessanti oggi come durante le valutazioni in merito al suo innesto – ha detto Pisacane – Voglio tenerlo tranquillo, non bisogna mettergli pressioni, penso che neanche lui si aspettasse di entrare oggi, sono contento di come è entrato perché ha fatto vedere lampi che già conoscevamo al nostro interno, spero che possa essere solo l’inizio del suo cammino qui a Cagliari”.
Quindi l’ovazione del pubblico per Sebastiano Esposito. “Non poteva scegliere piazza migliore per decidere dove venire a giocare, penso sia il posto giusto per consacrarsi e potrebbe anche non essere un luogo di passaggio durante il suo cammino, ha visto subito il boato quando è entrato, la Curva che spingeva, sono felicissimo che ci abbia scelto, ha colpi splendidi e siamo felici di averlo con noi”, le parole dell’allenatore rossoblù.