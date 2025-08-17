Tragedia nella notte a Milano, in zona Corvetto. Un uomo di 29 anni, cittadino ecuadoriano, disoccupato e con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di omicidio dopo aver accoltellato a morte il cognato, connazionale di 32 anni.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto sarebbe nato da una lite familiare che ha coinvolto l’aggressore, la sorella e il marito di quest’ultima. Durante la discussione, il 29enne avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito ripetutamente il cognato. Quest’ultimo, raggiunto da più fendenti, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo a causa delle gravi ferite.

Dietro al gesto, secondo quanto trapela, vi sarebbero presunti maltrattamenti subiti dalla sorella dell’aggressore da parte del marito, ipotesi su cui proseguono gli accertamenti degli investigatori.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri Milano Vigentino e del Nucleo Radiomobile, insieme agli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano, che hanno recuperato l’arma del delitto ed effettuato i rilievi. Decisivo anche l’esame delle immagini di videosorveglianza, grazie alle quali l’autore del delitto è stato rintracciato a circa 200 metri dal luogo dell’accoltellamento e bloccato. Ora si trova rinchiuso nel carcere di San Vittore.