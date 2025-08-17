La premier Giorgia Meloni sarà domani a Washington in occasione del vertice che vedrà seduti allo stesso tavolo il presidente statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky. All’incontro parteciperanno anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e diversi leader europei.

Secondo quanto comunicato da una fonte dell’Eliseo, sarà presente anche il presidente francese Emmanuel Macron, che ha sottolineato come il vertice servirà a “proseguire il lavoro di coordinamento tra europei e Stati Uniti per arrivare a una pace giusta e duratura, che preservi gli interessi vitali dell’Ucraina e la sicurezza dell’Europa”.

Alla riunione prenderanno parte inoltre il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il segretario generale della Nato Marc Rutte. Quest’ultimo sarà anche tra i partecipanti alla call della coalizione dei “volenterosi”, in programma oggi, promossa da Macron insieme allo stesso Merz e al premier britannico Keir Starmer, in vista del vertice di domani.