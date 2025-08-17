Attimi di paura a Lignano Sabbiadoro per due giovani turisti austriaci, un ragazzo e una ragazza, che sono stati dati per dispersi dopo un tuffo in mare. L’allarme, partito da alcuni bagnanti che non li avrebbero visti riemergere, ha fatto scattare in pochi minuti una vasta operazione di soccorso.

Guardia Costiera, natanti, battelli, due unità navali ufficiali e persino un elicottero del soccorso sanitario hanno setacciato la zona palmo a palmo, temendo il peggio. Le ricerche sono andate avanti per ore, con l’ansia crescente tra i bagnanti e il timore che la nuotata al largo dei due ragazzi si fosse trasformata in tragedia.

Poi il lieto fine, del tutto inaspettato: i due giovani non erano mai stati realmente in pericolo. Dopo il bagno in mare erano riusciti a tornare a riva autonomamente, rientrando in albergo senza avvisare nessuno. Mentre la macchina dei soccorsi proseguiva frenetica, loro si trovavano tranquilli in stanza, addirittura a riposare.