Una donna di 46 anni di origini marocchine è stata brutalmente uccisa a coltellate a Foggia durante la notte. La vittima, che come informa Tg Com 24 che ha riportato la notizia, aveva presentato una denuncia contro il suo ex compagno ed era sotto la protezione del codice rosso, è stata trovata pochi metri dalla sua abitazione nel centro storico.

I residenti hanno allertato la polizia dopo aver udito le sue grida mentre cercava di scappare dall'aggressore. L'omicidio intorno all'una e trenta, quando la donna si era recata a incontrare qualcuno.

Il suo corpo, colpito da diverse coltellate, è stato scoperto a terra dalla polizia sul luogo del delitto. Il principale sospettato, il suo ex compagno, è attualmente in fuga. Le indagini sono in corso e si ipotizza un femminicidio.