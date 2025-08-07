Sorpreso in possesso di circa un chilo di ketamina, dopo essere stato fermato durante un controllo stradale vicino all'aeroporto di Elmas. L'uomo, un 52enne proveniente dal Piemonte, appena sbarcato da un volo proveniente dalla Spagna, è stato così arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari.

Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i militari, che hanno proceduto a una perquisizione personale e della sua valigia, dove è stata scoperta la droga. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato alla Casa Circondariale di Uta su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Questa operazione fa parte delle attività di prevenzione e contrasto intensificate dai Carabinieri in vista del periodo di Ferragosto, con particolare attenzione ai tentativi di introdurre sostanze stupefacenti, come la ketamina, sull'isola. Queste sostanze sono spesso utilizzate in contesti ricreativi e feste.