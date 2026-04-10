Un vile atto vandalico ha scosso nel profondo la comunità di Sorso durante la notte, quando ignoti hanno preso di mira la flotta dell'associazione di volontariato Sorso Emergenza. Il raid, avvenuto all'interno dell'autoparco comunale, ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione che mette in ginocchio il servizio di assistenza locale: tre ambulanze e un mezzo dedicato al trasporto dei disabili sono stati pesantemente danneggiati, con gli pneumatici squarciati e i cristalli di parabrezza e finestrini mandati in frantumi.

L'episodio non sembra essere un caso isolato, ma l'apice di una preoccupante escalation di ostilità. La presidente dell'associazione, Giulia Dau, ha denunciato con amarezza come il gruppo sia oggetto da tempo di dispetti e attenzioni particolari, esprimendo al contempo piena fiducia nell'operato dell'Arma per risalire ai colpevoli di questo grave atto intimidatorio.

Le indagini sono ora affidate ai Carabinieri della Stazione di Sorso, che hanno già avviato i rilievi sul posto e stanno setacciando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili per identificare i responsabili.

L'attacco colpisce un tassello fondamentale del sistema di soccorso 118 Areus, di cui l'associazione fa parte insieme alle realtà partner Omnibus di Ittiri e Chiaramonti Emergenza, compromettendo temporaneamente la capacità operativa di una rete vitale per il trasporto e l'assistenza sanitaria del territorio.