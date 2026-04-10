Un controllo mirato a tutela della salute pubblica a Quartu Sant'Elena ha portato i Carabinieri del Carabinieri NAS di Cagliari a disporre il sequestro amministrativo di un ingente quantitativo di acqua minerale all’interno di un esercizio commerciale del capoluogo.

L’ispezione igienico-sanitaria, rientrante nelle attività costanti di vigilanza sulla sicurezza della filiera alimentare, avrebbe consentito di accertare l’attivazione di un locale adibito a deposito di bevande mai notificato alla competente autorità sanitaria.

All’interno del magazzino, utilizzato per lo stoccaggio senza le necessarie verifiche preventive sui requisiti igienici, sarebbero state rinvenute oltre 17.000 bottiglie di acqua minerale di diverse marche e formati, per un totale di circa 20.000 litri.

La mancanza della prevista valutazione sull’idoneità dei locali alla conservazione di prodotti alimentari ha determinato il sequestro dell’intero quantitativo di merce, disposto a titolo amministrativo. La responsabilità della violazione è stata ricondotta al legale rappresentante della società titolare dell’attività.

La custodia dei prodotti è stata affidata allo stesso esercizio commerciale, mentre dell’esito dell’intervento sarà informata l’autorità sanitaria competente per le ulteriori valutazioni e i provvedimenti del caso.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controlli condotti quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri attraverso i propri reparti specializzati, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, assicurando il rispetto delle norme che regolano lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti destinati al consumo umano.