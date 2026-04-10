Un’intensa attività di contrasto alla contraffazione e all’ingresso di merci irregolari ha interessato, nel primo trimestre del 2026, lo scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas. I controlli sono stati condotti dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio ADM Sardegna 1 – in collaborazione con la Guardia di Finanza.

L’operazione si inserisce nelle attività di vigilanza finalizzate a contrastare l’introduzione nel territorio nazionale di prodotti contraffatti e di articoli recanti falsa indicazione di origine “Made in Italy”. Nel complesso sono stati eseguiti 22 sequestri nei confronti di altrettanti passeggeri in transito presso l’aeroporto del capoluogo.

La maggior parte dei casi, venti in totale, ha riguardato violazioni di natura amministrativa. I controlli hanno portato al sequestro e alla successiva confisca di capi di abbigliamento, orologi, calzature sportive e articoli di pelletteria, tutti recanti marchi internazionali ed europei contraffatti.

Più gravi le due ulteriori contestazioni, di natura penale, che hanno riguardato l’introduzione e la commercializzazione di prodotti con segni falsi o con indicazioni di provenienza non veritiere, ai sensi degli articoli 474 e 517 del Codice Penale.

L’attività ispettiva ha inoltre comportato la contestazione di sanzioni amministrative per un totale di 12.000 euro. Quattordici sanzioni risultano già definite con il pagamento da parte dei soggetti coinvolti.

La gestione della merce sequestrata segue un duplice canale: in via ordinaria la distruzione, mentre nei casi in cui sia tecnicamente possibile la rimozione dei marchi contraffatti, i beni possono essere recuperati e destinati alla donazione ad enti e associazioni benefiche.

L’operazione conferma il ruolo di presidio svolto da ADM e Guardia di Finanza negli scali aeroportuali, con l’obiettivo di tutelare il mercato, la concorrenza leale e i consumatori. Un’attività che si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, a tutela della legalità economica e del sistema produttivo nazionale.