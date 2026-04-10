Un servizio mirato di controllo nel centro cittadino ha portato all’arresto di un giovane a Olbia, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale nella zona di Corso Umberto, in particolare nelle adiacenze dell’ex stazione ferroviaria, un’area da tempo sotto osservazione anche a seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini.

Nel corso dell’attività, i militari della Sezione Operativa dell'Arma avrebbero sorpreso il giovane mentre cedeva una modica quantità di hashish a un acquirente. Quest’ultimo è stato immediatamente fermato, identificato e, secondo quanto riferito, trovato in possesso della sostanza appena acquistata.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza avrebbero permesso di rinvenire ulteriore stupefacente e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Le indagini si sono poi estese a un esercizio commerciale della zona, utilizzato come base operativa: all’interno sarebbero state trovate altre dosi di droga, tra cui cocaina, oltre al materiale per il confezionamento, tutto posto sotto sequestro.

L’operazione è stata condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania e si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio e alla prevenzione di situazioni di degrado urbano, con particolare attenzione alle aree più sensibili della città.