Momenti di apprensione nelle prime ore del mattino lungo la Strada Statale 126, nel territorio comunale di Guspini, dove intorno alle 5:30 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto, in maniera indiretta, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale.

I militari erano impegnati in un’attività di viabilità e assistenza per consentire il recupero, tramite carroattrezzi, di un’auto risultata rubata nella notte a Terralba. Durante le operazioni, nonostante la segnaletica e le misure adottate per mettere in sicurezza l’area, un veicolo sopraggiunto ha impattato prima contro il cavo di traino del mezzo di soccorso e successivamente contro l’auto di servizio dell’Arma.

Al momento dell’urto i Carabinieri si trovavano fuori dall’abitacolo: sono riusciti a mettersi in salvo evitando l’impatto diretto, ma sono rimasti comunque coinvolti nella collisione. Anche il conducente del veicolo sopraggiunto ha riportato conseguenze ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in codice verde al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Samassi per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area, mentre i Carabinieri della Stazione di Arbus hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e a valutare eventuali violazioni del codice della strada.