Una notte di forte impegno operativo per i Carabinieri del Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, intervenuti in più punti del capoluogo e dell’hinterland a seguito di una serie di incendi che hanno coinvolto complessivamente quattro auto.

Gli episodi, verificatisi a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, hanno richiesto il coordinamento tra le pattuglie dell’Arma e le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza delle aree interessate. La natura dei roghi è attualmente oggetto di approfonditi accertamenti.

Il primo intervento ha riguardato il centro abitato di Assemini, dove i militari sono accorsi per l’incendio di un’Alfa Romeo. Al termine delle operazioni di spegnimento, non è stata esclusa la matrice dolosa dell’episodio.

Poco dopo, nel quartiere San Bartolomeo a Cagliari, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per il rogo di una Toyota Aygo. Anche in questo caso, i primi rilievi tecnici effettuati dai Vigili del Fuoco lasciano aperta l’ipotesi di un’origine intenzionale.

La sequenza si è conclusa nel quartiere di Pirri, dove un incendio ha coinvolto due vetture parcheggiate lungo la strada, una Mini Cooper e una Lancia Y. Per entrambi i veicoli, gli elementi raccolti sul posto non consentono al momento di escludere la natura dolosa del gesto.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. L’intera attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma, finalizzato alla sicurezza dei cittadini e alla prevenzione di fenomeni di criminalità e degrado urbano nella provincia di Cagliari.