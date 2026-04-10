Un nuovo arresto, a pochi giorni dal precedente, per lo stesso uomo. A Quartu Sant’Elena un 53enne è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di evasione, dopo essere stato sorpreso in strada nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

L’uomo sarebbe stato individuato nella serata di ieri in via dell’Autonomia Regionale Sarda da una pattuglia della Sezione Radiomobile. Per i militari dell’Arma dei Carabinieri si è trattato di un volto noto: appena dieci giorni prima, infatti, lo stesso 53enne era stato arrestato con l'accusa di aver rubato un portafoglio dall’interno di un’auto in sosta, venendo bloccato mentre tentava la fuga.

Nonostante la misura cautelare imposta dall’Autorità giudiziaria, l’uomo sarebbe stato nuovamente trovato fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Una violazione che ha fatto scattare l’arresto in flagranza.

Dopo le formalità di rito in caserma, il 53enne è stato ricondotto al proprio domicilio, dove resta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo prevista per oggi. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo del territorio e di verifica del rispetto delle misure restrittive, condotte quotidianamente dalle forze dell’ordine.