Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Malta ad Alghero, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 22:40, quando è stata segnalata la presenza di fumo all’interno dell’abitazione.

Sul posto è intervenuta in tempi rapidi la squadra del distaccamento locale, che ha individuato il focolaio nell'area lavanderia dell’appartamento. I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme utilizzando estintori a CO2, evitando così che l’incendio si propagasse al resto dell’abitazione e contenendo i danni strutturali.

Determinante la prontezza dei proprietari dell’immobile che, accortisi immediatamente del pericolo, hanno lasciato l’appartamento e dato l’allarme. L’episodio si è concluso senza conseguenze per le persone: non si registrano infatti feriti né intossicati.