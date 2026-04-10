Un vasto incendio è divampato nella notte a Sassari, interessando una concessionaria d’auto situata in viale Porto Torres e provocando pesanti danni.

L’allarme è scattato poco dopo le 3:30, quando un passante ha notato le prime fiamme sprigionarsi da una vettura in esposizione, dando immediatamente l’allerta ai soccorsi. In pochi minuti sul posto è intervenuta la prima squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari.

Nonostante la tempestività dell’intervento, il rogo si è propagato rapidamente, coinvolgendo nove autovetture presenti nella rivendita. Le operazioni di spegnimento, rese complesse dall’intensità delle fiamme, hanno richiesto anche l’impiego di mezzi di supporto e si sono protratte per circa due ore, al termine delle quali l’area è stata messa in sicurezza.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo. Le cause restano al momento in fase di verifica.