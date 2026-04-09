Orrore a Bosa, dove un pensionato di 78 anni, Giuseppe Pinna, è morto dopo essere stato colpito più volte con un cacciavite all’interno della sua abitazione di via Pischedda.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato aggredito in casa e, in condizioni gravissime, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Nuoro. Nonostante i tentativi dei medici, è deceduto poco dopo l’arrivo.

I carabinieri della Compagnia di Macomer hanno già fermato il presunto responsabile: si tratta del figlio della vittima, Paolo Pinna, 42 anni, attualmente in stato di arresto in caserma.

Sul posto sono intervenuti anche i militari del Nucleo investigativo di Nuoro, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

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