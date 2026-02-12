Momenti di paura ai giardini di Sassari, dove un albero è improvvisamente crollato al suolo.

Secondo una testimonianza raccolta sul posto, una ragazzina sarebbe rimasta incastrata sotto i rami dell’albero caduto. A intervenire per prima è stata una passante, che si è accorta della situazione ed è riuscita a tirarla fuori.

L’episodio si inserisce in una giornata caratterizzata da vento sostenuto e condizioni meteo avverse, che in diverse zone stanno causando la caduta di alberi e situazioni di pericolo.