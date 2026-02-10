Seconda udienza nella Corte d'Assise di Sassari per il procedimento con rito abbreviato che coinvolge Michael Brundu, Giuliano Petta e Alex Russo, tutti residenti a Olbia. Sono accusati dell'omicidio volontario aggravato per crudeltà e sevizie ai danni di Miguel Nagel Paez, il cuoco argentino di 69 anni deceduto dopo dieci mesi di agonia all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia a seguito di un brutale pestaggio avvenuto nella sua abitazione di via Marche il 3 febbraio 2024.



Oggi sono stati ascoltati cinque testimoni presentati dal pubblico ministero, tutti appartenenti alle forze dell'ordine che hanno condotto le indagini, effettuato perquisizioni sia nella casa della vittima che in quella degli imputati, e analizzato i video delle telecamere di sorveglianza.



Secondo la ricostruzione della procura presentata dalla pm Noemi Mancini, basata sulle indagini dei carabinieri, Paez sarebbe stato derubato il 23 gennaio 2024 da Brundu e altri complici. Successivamente, il 3 febbraio si è verificato l'attacco durante il quale l'uomo è stato brutalmente picchiato e lasciato agonizzante nella sua abitazione.



I soccorritori hanno trovato la porta dell'appartamento aperta e Paez riverso a terra privo di sensi. Dopo una lunga agonia, il cuoco è deceduto in ospedale. Durante l'udienza odierna è emerso che il pestaggio di Paez è avvenuto in quattro episodi distinti. Brundu e Petta sarebbero entrati nella casa del cuoco durante il primo e secondo episodio di violenza, mentre nel terzo e quarto episodio solo Brundu, accompagnato in macchina da un individuo ancora non identificato, che sembra non abbia partecipato all'aggressione. Russo, d'altra parte, sembra non essere mai entrato nell'abitazione di via Marche, svolgendo un ruolo marginale all'esterno.



Su richiesta dell'avvocata Cristina Cherchi, è stata revocata la misura cautelare a carico di Russo, mentre Brundu e Petta rimangono in detenzione preventiva.



La prossima udienza è fissata per il 24 marzo, durante la quale verranno ascoltati altri cinque testimoni presentati dal pubblico ministero.