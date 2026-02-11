Le immagini diffuse dai Carabinieri di Sassari mostrano l’ingresso dalla finestra dell’appartamento dove la ragazza era stata rinchiusa per dieci giorni, picchiata e costretta a vivere in condizioni degradanti.

È lì, in quelle stanze, che i Carabinieri sono intervenuti lo scorso 6 febbraio per porre fine a un incubo fatto di violenze e umiliazioni. Il video documenta il momento dell’irruzione e le condizioni dell’abitazione in cui la ragazza era stata tenuta prigioniera prima dell’arresto del presunto responsabile.

Sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti familiari e resistenza a pubblico ufficiale sono i pesantissimi reati contestati al 34enne.

L'intervento dei militari è scattato da una chiamata di emergenza della madre di una ragazza di 25 anni, preoccupata per la scomparsa della figlia, temendo che fosse nelle mani del fidanzato. Non riuscendo a entrare nell'abitazione, i Carabinieri sono entrati dalla finestra con l'aiuto dei Vigili del Fuoco di Sassari.



All'interno della casa, la ragazza è stata trovata in uno stato visibilmente scosso, e ha raccontato di essere stata tenuta contro la sua volontà per dieci giorni dal fidanzato, subendo abusi fisici e psicologici. Le indagini hanno rivelato che la relazione tra i due sarebbe diventata violenta da diversi mesi, con l'uomo che avrebbe maltrattato la donna in vari modi, arrivando anche a violenze sessuali.



La vittima ha denunciato di essere stata privata di cibo, minacciata con acido e candeggina, e costretta ad assumere psicofarmaci contro la sua volontà. Dopo il salvataggio, la ragazza è stata ricoverata in ospedale e affidata a un centro di supporto per vittime di violenza di genere.



Durante il suo arresto, l'uomo ha tentato di attaccare un militare e è stato prontamente fermato. Ora si trova in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari.

