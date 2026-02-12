Vento forte e perturbazioni hanno messo a dura prova diverse aree del Sud Italia nelle ultime 24 ore. Complessivamente sono stati oltre 320 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco tra Sardegna e Calabria per far fronte ai danni causati dal maltempo.

Sardegna, raffiche violente tra Sassari e Nuoro

Nell’Isola le raffiche di vento hanno colpito in particolare le province di Sassari e Nuoro, dove sono stati eseguiti più di 200 interventi. Le richieste hanno riguardato soprattutto alberi pericolanti, cadute di piante e dissesti statici.

Le criticità maggiori si sono registrate in Gallura: qui il vento ha divelto tetti e abbattuto numerosi alberi. Ad Arzachena i soccorritori sono intervenuti sulla strada provinciale 14 per assistere una persona rimasta bloccata sotto un albero caduto sulla carreggiata.

Calabria, 120 interventi nel Catanzarese

Contemporaneamente una forte perturbazione ha interessato la Calabria, con la provincia di Catanzaro tra le zone più colpite. In questo caso sono stati circa 120 gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco, concentrati principalmente sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi danneggiati dal vento e sulla rimozione di alberi caduti o a rischio crollo.

La situazione è rimasta sotto costante monitoraggio per tutta la giornata.