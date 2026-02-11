Era posizionata nell’alloggio dei contatori di una palazzina di via Arborea, nel centro storico di Sassari, la presunta bomba a mano che questa mattina ha fatto scattare l’allarme tra residenti e forze dell’ordine.

L’ordigno, inizialmente ritenuto risalente alla Seconda guerra mondiale, si è poi rivelato una perfetta riproduzione dell’originale, ma completamente inerte.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione per un’infiltrazione d’acqua all’interno dello stabile. I Vigili del fuoco, giunti sul posto per verificare la situazione, si sono trovati davanti la finta bomba nell’area dei contatori, facendo scattare immediatamente le procedure di sicurezza.

Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri ed è stato richiesto l’intervento degli artificieri. Dopo le verifiche tecniche, l’allarme è rientrato: si trattava infatti di una replica di una bomba a mano MKII americana, oggetto in libera vendita e privo di qualsiasi potenziale offensivo.

La situazione è tornata rapidamente alla normalità, senza conseguenze per i residenti.