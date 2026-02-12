E' iniziata con un episodio di violenza la giornata odierna a Sassari, dove un tentativo di rapina in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi si è concluso con due persone ferite.

Poco dopo le 8 un uomo di 62 anni, in evidente stato di alterazione, sarebbe entrato nell’esercizio commerciale situato all’angolo tra via Rockefeller e via Budapest. Una volta all’interno avrebbe messo a soqquadro il locale e, nel corso dell’azione, colpito con un coltello la titolare, ferendola a una mano.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Sezione volanti della questura, intervenuti sul posto, l’uomo si sarebbe poi ferito da solo a una gamba durante il tentativo di fuga.

Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata: la donna è stata presa in carico in codice giallo, mentre il presunto rapinatore è arrivato in codice rosso.

Le indagini sono in corso per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.