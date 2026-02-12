Dal 3 agosto le carte d’identità cartacee non saranno più valide, indipendentemente dalla data di scadenza. Per facilitare il passaggio alla carta d’identità elettronica (Cie), il Comune di Sassari ha programmato aperture straordinarie dell’ufficio Anagrafe da mercoledì 18 febbraio fino al 29 luglio. La sede di Punto Città in corso Angioy 15 aprirà lunedì e mercoledì pomeriggio: il lunedì con accesso esclusivamente su appuntamento (massimo 36 prenotazioni tramite portale online), il mercoledì con 48 accessi senza prenotazione. Restano confermati gli orari ordinari dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì dalle 15 alle 17.

È possibile richiedere la Cie anche alla sede di Punto Città di via G. Bruno n. 7 a Li Punti, ogni mercoledì dalle 14:30 alle 17:30 senza prenotazione (24 accessi garantiti), mantenendo gli orari ordinari dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 17. Il servizio è riservato ai soli residenti di Sassari in possesso della carta d’identità cartacea.

Per richiedere il documento serve la vecchia carta d’identità o la denuncia di smarrimento/furto ancora valida, una foto formato tessera recente e la tessera sanitaria. La foto non può essere digitale. Il costo è di € 22,21. Per i minorenni è obbligatoria la presenza di entrambi i genitori o, in alternativa, del genitore accompagnante con il modulo di assenso firmato dal genitore assente e fotocopia del suo documento.