Sono gravi le condizioni di salute di un operaio macedone di 27 anni che è stato travolto da un albero nella zona industriale di Arzachena.

L'incidente sul luogo di lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio, mentre l'uomo stava lavorando al taglio degli alberi vicino alla linea elettrica.

L'elisoccorso del 118 è intervenuto immediatamente sul posto per trasportare l'operaio prima al pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia e successivamente, data la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari per un intervento chirurgico.

La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha avviato un'indagine sull'incidente e gli ispettori dello Spresal sono già sul posto per fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto.