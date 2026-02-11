Momenti di tensione nei giorni scorsi al Padiglione Materno Infantile delle Cliniche di San Pietro dell’AOU di Sassari, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di danneggiamento aggravato.

Nel pomeriggio, l'uomo - come riferito dagli agenti - si era presentato all’ingresso della struttura sanitaria chiedendo di poter accedere all’edificio, senza però fornire alcuna valida motivazione. In evidente stato di agitazione, aveva inoltre domandato di utilizzare i telefoni cellulari delle guardie giurate in servizio. Di fronte al diniego opposto dal personale di vigilanza, l’uomo ha reagito con atteggiamento aggressivo, proferendo gravi minacce, anche di morte, nei confronti di una delle guardie e delle persone presenti all’interno dell’ospedale.

Invitato ad allontanarsi, si è inizialmente allontanato dalla zona. Alcune ore più tardi, però, è tornato sul posto. La Polizia ha spiegato che al termine di un ulteriore diverbio l'uomo ha scagliato una grossa pietra contro la porta scorrevole a vetri dell’ingresso del padiglione, danneggiandola gravemente.

Allertate tramite il 112, le Volanti della Questura di Sassari sono intervenute immediatamente, riuscendo a rintracciare l’uomo, risultato pluripregiudicato. Considerata la gravità del gesto e il potenziale pericolo per gli utenti che in quel momento avrebbero potuto attraversare l’ingresso, gli agenti hanno proceduto all’arresto per il reato contestato.

L’intervento ha consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza in una struttura particolarmente delicata, frequentata quotidianamente da pazienti, personale sanitario e famiglie, evitando conseguenze più gravi.