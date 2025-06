Ha violato il divieto di avvicinamento all’ex ed è stata arrestata dai carabinieri. È successo la scorsa notte, a Sorso. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres sono intervenuti dopo la chiamata del ragazzo.

Nei mesi precedenti, la giovane era stata protagonista di diversi episodi in cui aveva inviato messaggi minacciosi al ragazzo, presentandosi più volte anche davanti alla sua abitazione. In seguito a questi comportamenti, la Procura della Repubblica di Sassari aveva emesso nei suoi confronti un divieto di avvicinamento alla vittima.

La scorsa notte, nonostante il divieto, la ragazza ha per l’ennesima volta violato il provvedimento e il ragazzo ha subito allertato il Numero di Emergenza 112 chiedendo l’intervento dei Carabinieri che, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato la donna nascosta tra le auto in sosta e l’hanno arrestata.

Per approfondire la dinamica dei fatti, i militari hanno anche sequestrato il telefono della donna. È stata poi portata in caserma e, al termine degli accertamenti, posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.