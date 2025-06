Incidente stradale intorno alle 13:00 di oggi lungo la SS125, all’altezza del km 295, nei pressi del bivio per Punt’Aldia. Coinvolti nello scontro frontale un’autovettura, condotta da un giovane di Siniscola, e una moto di grossa cilindrata guidata da un turista di nazionalità tedesca.

Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista, soccorso dal personale sanitario della Croce Bianca di San Teodoro, prontamente intervenuto sul posto. Le sue condizioni non sono state rese note, ma l’impatto è stato violento e ha richiesto cure immediate.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area dell’incidente, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Forti i rallentamenti del traffico lungo quel tratto della Orientale Sarda, dove la viabilità e i rilievi sono stati gestiti dai Carabinieri della stazione di Budoni.