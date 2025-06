Il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, interviene sulla gestione dei fondi regionali destinati alla cultura e al patrimonio. “Acquisto di palazzi e opere di bene con i soldi dei sardi – In palas anzenas, corrias largas”, scrive, riferendosi al finanziamento di 1,8 milioni di euro concesso al Comune di Ossi per l’acquisizione del “Palazzo dell’Arredamento”, destinato a diventare centro di documentazione dell’età prenuragica e nuragica, con sale conferenze, studio e laboratori.

Il finanziamento, proposto dal gruppo consiliare “Sinistra Futura”, è stato approvato dal Consiglio regionale. Arca sottolinea come il sindaco di Ossi, Pasquale Lubinu, sia anche addetto di segreteria nell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato regionale alla Cultura, e candidato regionale proprio con “Sinistra Futura”.

“Vorrei chiedere ai rappresentanti di 'Sinistra Futura' – prosegue Arca – quale sia la loro opinione riguardo alla distribuzione discrezionale da parte del Consiglio regionale della Sardegna di 180 milioni di euro, somme che rappresentano un bene di tutti i sardi”.

Il sindaco esprime inoltre perplessità per i 6 milioni destinati all’Arcidiocesi di Sassari: “Mi chiedo quale sarebbe la reazione dell’agostiniano Papa Leone XIV… mentre a Silanus alcune case popolari non vengono rese abitabili per carenza di risorse economiche”.