Il recente sondaggio SWG sull’efficacia percepita dei presidenti di Regione Sardegna registra per Alessandra Todde un indice del 37%. Un dato che, se da una parte viene accolto come un segnale di fiducia dal Movimento 5 Stelle, dall’altra viene contestato dall’opposizione di Fratelli d’Italia.

Secondo il M5S Sardegna, si tratta del miglior risultato mai ottenuto negli ultimi dodici anni: "La crescita dell’indice di efficacia dal 20% nel 2023 al 37% nel 2025 sotto la guida di Todde rappresenta non solo un miglioramento netto, ma anche un segnale chiaro di fiducia dei cittadini nella visione politica, nell’impegno concreto e nella trasparenza amministrativa della nuova Giunta regionale. Alessandra Todde si conferma dunque come un punto di riferimento autorevole e credibile per il futuro della Sardegna".

Diversa la lettura di Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che sottolinea come il 63% dei sardi non esprima fiducia nella presidente: "La risposta tanto attesa dalla presidente Todde è arrivata, immediata e chiara: i sardi non credono in lei. Ben il 63% l’ha bocciata. Dopo appena un anno di ‘governo’, se così si può dire visto l'immobilismo della Giunta, il suo consenso è già calato al 37% posizionandola all’undicesimo posto, ad appena due punti dalla ‘zona retrocessione’".

"Ne prenda atto - attacca Truzzu - ricordandosi le sue parole: 'mi dimetterei se non avessi la fiducia dei sardi'".

Il dato SWG non è direttamente confrontabile con lo scorso anno, in quanto l’indagine 2024 non era stata effettuata per la Sardegna a causa delle elezioni. Confrontando la serie storica, il 37% di Todde supera i risultati di Christian Solinas (33% nel 2021), Francesco Pigliaru (30% nel 2015) e Ugo Cappellacci (25%).

Le interviste SWG sono state condotte tra il 5 marzo e il 16 maggio 2025, a circa un anno dall’inizio della legislatura. Todde aveva ottenuto il 45,39% alle elezioni regionali del febbraio 2024.

I dati aprono dunque a interpretazioni diverse: segnale di fiducia o di calo di consensi? La discussione è aperta.