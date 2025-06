Si separano le strade tra il Cagliari Calcio e Davide Nicola. A comunicarlo è il club rossoblù attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. "La società desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate in questa stagione culminata con la permanenza nella massima serie", si legge nel comunicato.

Una decisione arrivata al termine di un campionato sofferto ma concluso con l’obiettivo salvezza centrato. Il tecnico piemontese, subentrato in corsa, ha guidato la squadra con determinazione e pragmatismo, conquistando la fiducia della piazza e dello spogliatoio.

"Al mister e al suo gruppo di lavoro auguriamo il meglio per il prosieguo del proprio percorso professionale", conclude il messaggio firmato dal club del presidente Tommaso Giulini.

Ora per il Cagliari si apre una nuova fase: in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore, resta il ringraziamento per chi ha contribuito a mantenere il club in Serie A.