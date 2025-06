Dal 1° settembre 2025 chi sogna una carriera in Medicina, Odontoiatria o Veterinaria potrà accedere liberamente al primo semestre senza test d’ingresso. È attesa per oggi la firma del decreto da parte della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che segnerà una svolta per l’accesso alle facoltà medico-sanitarie. A luglio partiranno le iscrizioni.

Tre gli esami nazionali obbligatori per accedere al secondo semestre: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Le prove si svolgeranno contemporaneamente in tutti gli atenei italiani tra la seconda metà di novembre e i primi di dicembre.

Ogni test durerà 45 minuti e prevede 31 domande: 15 a risposta multipla e 16 a completamento. Il punteggio massimo sarà di 31 punti, con un minimo di 18/30 per superare ciascuna prova. Risposte corrette valgono 1 punto, quelle errate -0,25 e zero le non date. Gli esami potranno essere ripetuti fino a due volte, a distanza di almeno due settimane.

Ogni candidato indicherà dieci sedi universitarie preferite: chi supererà le prove accederà alla graduatoria nazionale e potrà proseguire gli studi nella sede assegnata. I posti disponibili saranno circa 21.000, ma i partecipanti attesi sono oltre 60.000.

“L’obiettivo – spiegano dal ministero – è formare 30.000 nuovi medici nei prossimi sette anni”, anche attraverso un modello più inclusivo e meritocratico.